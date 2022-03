Entella Academy, realtà biancocelesti a sostegno dell'Ucraina - LevanteNews

Dall’Entella Academy

La Virtus Entella, la Caperanese Entella e l’A.C.D. Entella scendono in campo per sostenere il popolo ucraino. Le tre realtà biancocelesti, tutte insieme, aderiscono alla raccolta di beni di prima necessità a favore delle persone che stanno soffrendo a causa della guerra.

I punti di raccolta attivi per sostenere questa importante iniziativa sono l’ex chiesa delle Clarisse (a Chiavari in via Entella) e la Farmacia Santa Rita di Conscenti. Per chi, invece, preferisse contribuire con un’offerta economica, la Croce Bianca rapallese ha attivato un canale di raccolta fondi presso la propria sede in Piazza Cile a Rapallo. Infine, anche a Lavagna, grazie all’impegno dell’Associazione Volontari Protezione Civile Liguria ODV, sarà possibile donare vestiti a favore dei profughi ucraini. Il punto attivo è in via Roma 85, alla Merceria Marina. Per informazioni: 335 54 30713