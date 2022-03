Cogorno: inaugurazione dell'anello escursionistico sul San Giacomo - LevanteNews

A Cogorno si è tenuta questo pomeriggio l’inaugurazione del nuovo anello escursionistico sul Monte San Giacomo-Capenardo, un tratto di sentiero che tocca, oltre a Cogorno, i comuni di Lavagna, Ne e Sestri Levante.

Alla progettazione e realizzazione dell’anello – che rappresenta un primo passo significativo verso la valorizzazione integrata e sostenibile del Massiccio hanno partecipato sia le amministrazioni interessate sia numerose realtà associative locali: il Distretto Industriale Taglio modellatura e finitura dell’ardesia della Regione Liguria di Orero, cofinanziatore del progetto; l’associazione NoiHandiamo; la F.I.E. Comitato Regionale Liguria di Genova e le associazioni dei volontari Gruppo Alpini Cogorno, Pietre Parlanti; Sentieri a Levante, Valcanonica, FIAB Tigullio Vivinbici di Sestri Levante; l’Accademia della Ciappa e dei Testaieu di Cogorno; l’Atletica Levante ASD. Il progetto è stato finanziato dal “Fondo Strategico Regionale per il Turismo per interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, Patto per il Turismo della Regione Liguria”. Il recupero del sentiero sarà il motore da cui partirà la riscoperta delle cave d’ardesia, la realizzazione di alberghi diffusi e l’organizzazione di manifestazioni sportive.

Gino Garibaldi, sindaco di Cogorno, presente insieme al progettista, architetto Matteso Adreveno,e ad Angela Rollando, coordinatrice generale, ringrazia “Regione Liguria, che ci ha permesso di realizzare questo valorizzazione. È solo il primo di altri interventi sul territorio. Ora è il momento di coinvolgere tutte le associazioni che hanno collaborato nelle iniziative e nella manutenzione del sentiero durante l’anno”. “Questo progetto è una splendida opportunità per lo sviluppo turistico dell’entroterra – dichiara l’assessore Regionale al Turismo, Gianni Berrino. Sono sicuro che la passione emersa nel lavoro di squadra per il paesaggio consentirà di valorizzarlo al meglio. Gli amministratori di Coogorno, Lavagna, Ne e le associazioni coinvolte hanno, per l’occasione, percorso un tratto dell’anello.