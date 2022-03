Chiavari: elezioni, sussurri & grida in piazza Mazzini - LevanteNews

“Litigano, litigano”. Alcuni pensionati, in piazza Mazzini, parlano di elezioni e non hanno dubbi. Nella maggioranza l’avvocato (Antonio Segalerba) ha difficoltà a “proclamare” il nome del candidato sindaco della coalizione di cui è leader indiscusso. Sarebbero diversi, infatti, a tirarlo per la giacchetta e qualcuno non esita a tirare in ballo le gerarchie ecclesiastiche locali. Nomi, naturalmente non se ne fanno. Ma uno spiega (traduciamo dal genovese): “C’è chi non gli piace che la vedova erediti anche il ruolo politico del marito”. Il lutto contempla anche l’astinenza dalla cariche politiche? “Ragionano da preti, anche se non tutti hanno la tonaca, ma potrebbero influenzare il voto”. Poi ci sarebbe Partecip@attiva a rivendicare il ruolo di candidato sindaco. “Ma tanto – dice un secondo pensionato – a decidere sarà sempre l’avvocato che ha ereditato l’arte da Vittorio Agostino”.

Il pensionato foresto prova a chiedere. Così il candidato sindaco dell’attuale maggioranza potrebbe essere Federico Messuti? “Non è un bottegaio e la famiglia è chiavarese e sarebbe una garanzia”. E ancora: “Il caso Ferden potrebbe influenzare il voto? “Per carità! Bisognerebbe che leggessero sulla locandina di un giornale che hanno denunciato uno. Ma state tranquillo, lo avrebbero già scaricato il giorno prima”. (m.m.)