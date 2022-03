Camogli: "Time For Peace", raccolta a favore dei civili ucraini - LevanteNews

Dal Gruppo di solidarietà “Time For Peace” Camogli

Il nostro Gruppo di solidarietà “Time For Peace” costituitosi nel 1993 su iniziativa di Buby Angelo Senarega che ha operato fino al 1995 durante la guerra nella ex Jugoslavia a sostegno dei profughi che raggiungevano la costa della attuale Croazia nei campi di raccolta, ancora si sta impegnando per intervenire a sostegno dei civili ucraini che stanno soffrendo una rovinosa guerra.

Modalità per far pervenire aiuti concreti: Allegato