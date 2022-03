Camogli: cimitero, proseguono verifiche tecniche e indagini sul Dna - LevanteNews

Da Comunicazione Comune di Camogli

Dalla verifica tecnica e dal sopralluogo dell’Università di Firenze della scorsa settimana, finalizzati a consegnare il rapporto di monitoraggio della falesia a un anno di distanza dal crollo parziale, è emerso che non ci sono stati ulteriori movimenti della falesia o delle strutture, come rilevato dai sensori e dalla strumentazione tecnica.

Il verbale, atteso prossimamente, darà indicazioni sulle eventuali azioni da intraprendere e consentirà verifiche più accurate sul futuro progetto di ricomposizione del fronte, che potrebbe prevedere lo smontaggio di un solo blocco di loculi e ossari nella piana A, già svuotato a suo tempo per ragioni di alleggerimento del fronte franato.

Intanto, all’interno del cimitero, continuano i lavori di sistemazione delle lapidi nei nuovi loculi, dove sono state riallocate le salme spostate per motivi di sicurezza.

Prosegue anche l’attività della Medicina Legale basata sulle analisi del DNA, attività che necessita dei tempi tecnici dettati dalla scienza e per la quale il Comune riceverà i risultati una volta ultimata.

Per quanto concerne i riconoscimenti, i primi verbali effettuati nell’immediato e stilati dalla Polizia Mortuaria, sono stati da tempo trasmessi a quanti ne abbiano fatto richiesta.

Le modalità di riconoscimento adottate dall’Università con cui il Comune ha stipulato la convenzione sono state pubblicate sul sito istituzionale e trasmesse al Comitato Caligo.

A fine novembre l’Istituto di Medicina Legale ha comunicato i risultati dei primi riconoscimenti sulla base dei soli caratteri antropometrici: l’elenco dei defunti è stato pubblicato sul sito istituzionale e contestualmente inviato al Comitato il 6 dicembre scorso.

Per tutte le domande sulla localizzazione delle salme l’Ufficio Cimiteri ha sempre risposto sia ai singoli cittadini, che si sono recati presso gli Uffici, sia ai rappresentanti del Comitato.

Ricordiamo che sul sito istituzionale del Comune di Camogli esiste da tempo una sezione dedicata al Cimitero dove sono disponibili tutte le informazioni per chiunque le voglia reperire e che gli uffici comunali sono comunque sempre a disposizione dei cittadini.

Tutte le azioni dell’anno trascorso e quelle future sono state e saranno intraprese per aiutare i parenti nel riconoscimento dei loro cari e per restituire ai cittadini un luogo sicuro e decoroso come testimonia l’attuale aspetto del Cimitero.