Camogli: 8 marzo giornata internazionale della donna, una fiaccolata - LevanteNews

Da Comunicazione Comune di Camogli

La Guerra alle nostre porte ci ha portato a riflettere più che per altre guerre, non perché le popolazioni colpite fossero meno importanti, ma forse solo perché in territori più lontani dall’Europa.

Il Comune di Camogli, aderendo al progetto Sprar – SAI prima, e divenendone Capofila poi, ha dimostrato di essere vicino ai rifugiati (in settimana ospiteremo due nuove donne, una dalla Somalia ed una dall’Afghanistan) e in occasione della “Giornata Internazionale della Donna” vuole organizzare un momento di condivisione con tutta la cittadinanza con una fiaccolata, che avrà luogo il giorno 8 marzo 2022 alle ore 19 con partenza dal Municipio di Camogli.

Vi chiediamo di aderire all’iniziativa, di promuoverla tra i vostri aderenti, amici e conoscenti diffondendo il volantino allegato e anche di sostenerci nell’organizzazione, comunicandoci la vostra eventuale disponibilità: dal servizio d’ordine, alla distribuzione dei flambeaux.

In tanti per le strade di Camogli per dire no alla Guerra.

Alla fiaccolata, riteniamo dover far seguire un gesto concreto e quindi vorremmo creare un coordinamento di aiuto per l’Ucraina.

Vi invitiamo quindi a partecipare all’incontro che si terrà il giorno 10 marzo alle ore 17.00 con modalità da confermare (o da remoto oppure in Sala Consigliare in modalità mista).

Si ringrazia anticipatamente per quanto potrete fare per le iniziative proposte.

Camogli insieme per aiutare

Il Sindaco Francesco Olivari,

le Assessore Elisabetta Abamo, Elisabetta Anversa