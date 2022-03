Calcio/ Entella, porta un amico in gradinata: 2 biglietti al prezzo di uno per under 24 - LevanteNews

Dalla Virtus Entella

Una stagione vive di momenti decisivi, di partite che pesano più delle altre. Nel finale di campionato quando i punti in palio valgono un intero torneo, l’apporto del pubblico assume ancor più valore. Per un Comunale sempre più pieno e una Gradinata Sud protagonista, l’Entella ha messo in campo un’iniziativa per agevolare l’ingresso allo stadio ai giovani tifosi biancocelesti.

A partire da Entella-Carrarese e fino al termine della stagione regolare, i tifosi under 24 potranno acquistare, solo presso l’Entella Point, 2 biglietti per la “Gradinata Sud Ermes Nadalin” al prezzo di 1 (9 euro). Per usufruire della promozione entrambi i titolari dei biglietti devono essere nati dopo il 1 gennaio 1998.