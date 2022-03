Bogliasco: 8 marzo, la Vassallo palcoscenico per l’International Women’s Day - LevanteNews

Dal Bogliasco 1951

Dalle ore 16 le prime squadre femminili della pallanuoto ligure Bogliasco 1951, U.S. Luca Locatelli Genova e Rapallo PN si sfideranno in un triangolare d’eccellenza. Il torneo che vedrà impegnate in acqua le squadre liguri è solo una

delle diverse iniziative volute e organizzate da Bogliasco 1951, Netafim Italia e Lions Club Golfo Paradiso con il patrocinio del Comune di Bogliasco per l’International Women’s Day. Il tema internazionale “Break The Bias – Spezza i pregiudizi” sarà infatti lo spunto per una giornata dedicata al talento a tutto tondo, senza

distinzioni di genere.

Bogliasco 1951, storica società di pallanuoto, da oltre 70 anni fucina di talenti dell’acqua clorata e punto di riferimento del movimento italiano, darà il via a una campagna di adesione a giornate gratuite di porte aperte alle diverse attività sportive, dai corsi di avvicinamento e perfezionamento al nuoto a quelli di fitness.

L’impegno sostenuto dal Presidente Simone Canepa è concreto: “La nostra società si schiera a fianco delle atlete di tutti gli sport nel riconoscimento della parità di genere. Senza ipocrisie dobbiamo riconoscere che oggi la vita di un’atleta donna, oltre a prevedere sforzi agonistici identici a quelli degli uomini, è costellata da una corsa a

ostacoli tra gli impegni che la società le attribuisce, ma verso i quali non fornisce un sostegno adeguato. Penso al diventare genitore, se nel caso delle donne questo spesso sancisce la fine di una carriera, lo stesso non accade per gli uomini, o agli impegni lavorativi che spesso diventano incompatibili con la famiglia e figuriamoci con lo sport. Dobbiamo impegnarci tutti per una società maggiormente equa nel dare opportunità ai suoi cittadini di qualsiasi sesso essi siano”.

“Il Comune di Bogliasco è stato ben lieto di patrocinare questa manifestazione, un evento inedito che ci ricorda l’importanza della giornata dell’8 marzo. L’appello da parte dell’amministrazione, rivolto a tutte le bogliaschine e i bogliaschini, è quello a partecipare numerosi”, dichiara il sindaco di Bogliasco Luca Pastorino. Netafim, leader mondiale dell’irrigazione a goccia, presente da oltre trent’anni con la propria sede italiana sul territorio ligure, aiuta gli agricoltori a raccogliere di più con meno risorse, promuovendo l’utilizzo efficiente dell’acqua. Durante l’evento sarà possibile iscriversi gratuitamente al Career Day Netafim di sabato 2 aprile: i partecipanti, oltre a poter conoscere a fondo le opportunità che l’azienda offre a giovani diplomati e laureati, potranno apprendere come redigere un curriculum vitae di successo.

“Crediamo nel potere dell’innovazione e nel continuo miglioramento” – afferma Stefano Ballerini, Country Manager Netafim Italia – “per questo, goccia dopo goccia, ci impegniamo a scrivere il futuro dell’agricoltura sostenibile e promuoviamo lo sviluppo del talento attraverso lo sport. Favoriamo attivamente l’inclusione e le pari opportunità, siamo pertanto orgogliosi di contribuire alla realizzazione di questo evento fortemente legato al territorio ligure, come la nostra realtà aziendale, in cui determinazione e impegno daranno vita a un prezioso momento di

condivisione e spettacolo sportivo, con azioni concrete per dare luce alle eccellenze. Insieme, coltiviamo il talento”.Il Lions Club Golfo Paradiso, terzo partner dell’evento, attraverso l’associazione New Voices presenterà le iniziative in corso nel territorio ligure per la tutela femminile, come sottolinea il Presidente Pietro Canepa: “Lions Clubs International, terzo partner dell’evento di cui fa parte il Lions Club Golfo Paradiso, è la più grande organizzazione di volontariato al mondo e conta 1,4 milioni di soci. All’interno dell’associazione è sorto da anni un comitato cd New Voices il cui scopo è quello di promuovere la parità di genere e lo sviluppo dell’empowerment femminile nel mondo

Lion, promuovendo azioni innovative ed individuando anche nuovi bisogni oltre a quelli tradizionalmente sostenuti dal Lions Clubs International; in casi di necessità o di grandi progetti New Voices collabora anche con associazioni in particolare con le associazioni femminili”.

Alla luce delle attuali normative Anti Covid, per assistere alle partite sarà necessario prenotare la partecipazione al seguente indirizzo web: https://bit.ly/8marzoShowYourTalent . L’ingresso sarà a offerta libera e l’importo raccolto interamente devoluto a favore a favore dell’associazione Ponticello APS – Genova per l’assegnazione di una borsa di studio presso UniGe a una ragazza meritevole e priva di adeguati mezzi economici