Asl4: "Lavoratori Markas, difenderli è un dovere" - LevanteNews

Dal consigliere regionale Claudio Muzio

Ho letto con stupore il comunicato di Cgil – Filcams – Fp Cgil pubblicato ieri su “Levante News – La Voce del Tigullio” col titolo “Basta strumentalizzazioni sulla pelle dei lavoratori Markas”. Se difendere i lavoratori e cercare di evitarne il licenziamento è fare “sterile demagogia”, allora ben volentieri mi iscrivo al club dei demagoghi. Se porre all’evidenza pubblica tagli di personale che rischiano di mettere in grave difficoltà da un lato le famiglie coinvolte e dall’altro l’assistenza ai malati nei nostri ospedali è “strumentalizzare”, allora di buon grado prendo subito la tessera dell’associazione nazionale strumentalizzatori. Se anche grazie a questa presunta demagogia e a queste presunte strumentalizzazioni viene a galla una vicenda su cui regnava il più cupo silenzio e una parte dei tagli di cui sopra viene temporaneamente sospesa per approfondimenti, allora viva la demagogia e viva le strumentalizzazioni!

Perché se la politica non ha il diritto di occuparsi di lavoro; se l’articolo 1 della Costituzione non fa testo per chi è stato democraticamente eletto dai cittadini per rappresentarli; se una parte di sindacato, sentendosi l’unica depositaria della tutela dei lavoratori, attacca la politica che tenta di fare il suo mestiere; se quella stessa parte di sindacato dà l’impressione di appiattirsi sulle posizioni di chi comanda; se così stanno le cose, allora siamo davvero in un mondo alla rovescia. Verrebbe da dire che non ci sono più i sindacalisti di una volta.

Preso atto di ciò, con buona pace di Cgil – Filcams – Fp Cgil, confermo senza se e senza ma il mio doveroso impegno di consigliere regionale sulla vicenda dei lavoratori Markas presso le strutture sanitarie della ASL4 e ricordo che il prossimo martedì in Consiglio sarà discussa la mia Interrogazione sul tema, a cui risponderanno sia l’assessore alla Sanità che l’assessore al Lavoro. In quella sede istituzionale auspico emergano risposte adeguate alla gravità del problema.

Ricordo infine a Cgil – Filcams – Fp Cgil, secondo cui “Il sindacato tutela i lavoratori, la politica, a vari livelli, crei le migliori condizioni per lo svolgimento e la gestione degli appalti Pubblici!”, che la tutela dei lavoratori, come detto poc’anzi, non è monopolio del sindacato e che auspicare che la politica non se ne occupi fa emergere una concezione quantomeno bizzarra, diciamo, della democrazia.

Difendere i lavoratori Markas significa difendere anche i pazienti attraverso la garanzia di un livello adeguato di assistenza.