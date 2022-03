Asl4: Dipendenti Markas, interviene il Movimento 5 Stelle - LevanteNews

Da Movimento Cinque Stelle Liguria

“Il lavoro è bipartisan e la questione inoltre è sotto gli occhi di tutti. Oltre alla continuità occupazionale dei lavoratori della Markas, la cui stabilità si riflette poi sulle loro famiglie, c’è anche un altro aspetto che va ben focalizzato e deve essere chiaro a tutti: nel caso in cui questi lavoratori non dovessero continuare a essere sotto contratto e quindi a lavorare, per forza di cose, e lo dico con il nodo alla gola, andranno a perderci i cittadini e gli utenti perché alcuni servizi non potranno più essere erogati”.

Così, il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi.

“Anche io ho affrontato la questione che si sta materializzando in Asl4 e allo stesso tempo resto stupito dalla presa di posizione di Cgil-Filcams-Fp Cgil, che via comunicato stampa ha rilasciato dichiarazioni opinabili. Paradossalmente, rileggendo più volte la loro nota, sembra quasi che la sigla dia ragione alle scelte aziendali. Una volta, i sindacati facevano gli interessi dei lavoratori”

“La domanda a questo punto sorge spontanea: ma il sindacato intende accusare chiunque, in Regione, farà sentire la propria voce per i lavoratori? Poiché in questo caso specifico, la loro difesa compete anche a noi consiglieri, essendo la Sanità di pura competenza regionale, auspico di essere “criticato” al pari del collega Muzio. Resta fermo il mio supporto in difesa dei lavoratori e degli utenti dell’Asl4″, conclude Tosi.