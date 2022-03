Sestri: sub ucciso da motoscafo, conclusa l'inchiesta; omicidio colposo - LevanteNews

Il 12 ottobre 2021 nella acque di Sestri Levante, un sub apneista viene investito e ucciso da un motoscafo lungo dieci metri; si salvano a stento due amici che erano con lui. Repubblica riferisce oggi che il pubblico ministero nell’avviso di conclusione indagini, spiega che si tratta di omicidio colposo che in futuro sarà considerato omicidio nautico (equiparato a quello stradale).

La vittima, Angelo Marzullo, 70 anni, dirigente in pensione della Danone è in apnea e la sua posizione è regolarmente segnalata dal palloncino con bandiera rossa. I due amici che sono con lui vedono che il motoscafo condotto dal Enrico Comelli, 80 anni milanese. Si sbracciano, inutilmente, per segnalare la presenza. Poi si mettono in salvo: uno spostandosi a nuoto, l’altro immergendosi in profondità. Il diportista prosegue la sua corsa recidendo una gamba a Marzullo che muore dissanguato.