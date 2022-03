Rugby/ La Pro dimentica Alghero e si prepara per la gara contro il Parabiago - LevanteNews

Dall’ufficio stampa della Pro Recco Rugby

I ragazzi della Pro Recco Rugby sono tornati dalla pesante trasferta in giornata ad Alghero, recupero dell’8^ giornata di andata, con una sconfitta per 44-5 che è fin troppo punitiva per quanto mostrato in campo dai biancocelesti, determinati fino alla fine e ordinati in difesa ma ancora una volta in grande sofferenza in mischia chiusa e purtroppo anche costretti a giocare prima per dieci minuti in quattordici nel primo tempo (cartellino giallo a Juan David Tagliavini), poi di nuovo con un uomo in meno dal 25′ della ripresa per un doppio cartellino giallo diventato così rosso ed infine in tredici negli ultimi dieci minuti (cartellino giallo a Cinquemani), nei quali i padroni di casa hanno così messo a segno agevolmente altre due marcature.

“Sono al tempo stesso molto orgoglioso e molto triste – spiega coach Van Vuren – perchè questi ragazzi e questo gruppo, per l’impegno che ci mettono sempre per tutti gli ottanta minuti, anche quando si trovano sotto di molti punti, meriterebbero la gioia di una vittoria o almeno di potersi giocare le partite senza trovarsi sempre davanti un muro di punti subiti. Anche ad Alghero ci siamo trovati a subire molto un pacchetto di mischia pesante e ad avere dunque pochi palloni a disposizione ma, in compenso, ancora una volta abbiamo difeso molto bene: purtroppo, quando l’avversario può attaccare di continuo, per quanto la difesa regga bene prima o poi viene bucata e, con l’aggravante dell’inferiorità numerica, le mete subite sono state ancora tante. So che i telecronisti della diretta streaming di Alghero a fine partita ci hanno elogiato per la grinta e la determinazione che abbiamo mostrato e non posso che essere fiero della mia squadra per questo”.

Nella giovanissima Pro Recco Rugby di quest’anno, ad Alghero si è registrato l’ennesimo esordio in Prima Squadra: stavolta è toccato a Lorenzo Podestà, classe 2001.

Sul terreno del Maria Pia si sono vissuti attimi di preoccupazione, attorno al 20′ del primo tempo, per un infortunio occorso al pilone Marcel Nel, rimasto immobile a terra dopo una mischia per un trauma al collo. Prontamente immobilizzato dai sanitari e portato in ospedale per accertamenti, fortunatamente il sudafricano è stato poi dimesso ed è rientrato regolarmente a Recco con la squadra.

La meta recchelina è stata segnata da Ermanno Barisone al termine di una bella azione d’attacco.

Tabellino (a cura Amatori Alghero):

Amatori Rugby Alghero vs Pro Recco 44-5 (22-5)

Marcatori: 13′ Marchetto (5-0) t. Cipriani (7-0), 24′ LoPilato (12-0), 37′ Barisone (15-5), 46 Mario Serra tr Cipriani (22-5), 42′ Deligios tr Cipriani (29-5), 48′ Cipriani (34-5), 78′ May (39-5), 80′ May (44-5).

Amatori Rugby Alghero: May, Delrio (CAP), Deligios, Serra (CAP) Alvarado , Cipriani, Izzo , Fine, Canulli, Gastaldo, Tveraga, Lo Pilato, Stefani, Marchetto, Cataldi. A DISPOSIZIONE: Spirito, Gueye, Macchioni, Gabbi, Marinaro, Di Stefano, Marrusu, Sanna.

All. Marchetto – Cipriani

Pro Recco: Romano, Cinquemani, Balestracci, Tagliavini, Guastamacchia, Tagliavini, Mitri, Rosa (CAP) Canoppia, Barisone, Cartoni, Nese, Nel, Della Valle, Noto. A DISPOSIZIONE: Marcellino, Alabarello, Navone, Salerno, Natale, Podestà, Barisone, Bertagnon

All. Van Vuren

Arb. Crepaldi