Recco: raccolta di generi di prima necessità per l'Ucraina - LevanteNews

Da Francesca Aprile, assessore Comune Recco

Come assessore ai servizi sociali del Comune di Recco ho promosso, in collaborazione con “La Consulta del volontariato Golfo Paradiso” una raccolta di generi di prima necessità per poter dare un aiuto concreto al popolo ucraino, coinvolto in questa insensata follia.

Nel nostro Comune abbiamo circa 25 persone di nazionalità Ucraina, immagino lo stato d’animo e l’ansia che stanno vivendo per le loro famiglie.



Mi metto a disposizione di questi nostri concittadini per tutto quello che è in mio potere fare per aiutarli.

Un ringraziamento alla Pro Loco e alle nostre associazioni volontariato sempre disponibili.