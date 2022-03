Recco: incontri sul sistema "porta a porta", aumentano i partecipanti - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

L’Amministrazione comunale di Recco continua a promuovere gli strumenti di partecipazione attiva per favorire il delicato momento di passaggio al servizio di raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta”. Sono stati particolarmente partecipati gli incontri informativi sul progetto con i cittadini di via Cavour, via Privata Fiorito, via Cristoforo Colombo, via Bordigotto, via Privata Bacciaro, Salita Costalunga, nei primi 200 m di strada pedonale partendo da via Cristoforo Colombo.

Nel corso degli incontri sono state illustrate tutte le modalità di raccolta differenziata, indicati orari e giorni di conferimento e consegnate le mastelle. Nelle prossime settimane il sistema sarà esteso a via Polanesi, via Cornice Golfo Paradiso, salita della Giudea, via Della Pineta, salita del Nespolo, via Privata degli Aranci, via Polanesi, via Costalunga, via Casaccia, via Santi Martiri, salita del Campetto.

“Il nuovo servizio è una grande opportunità per tutta la città. Ci aspettiamo la collaborazione di tutti affinché la raccolta differenziata diventi uno strumento efficace per risolvere il problema dello smaltimento dei rifiuti” sottolineano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin.