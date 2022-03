RASSEGNA STAMPA. Asl 4, risalgono i contagi; ieri 177 - LevanteNews

Oggi, mercoledì 2 marzo, auguri ad Agnese. Oggi per la chiesa cattolica è il “mercoledì delle ceneri” che segna l’inizio della Quaresima. Mercati settimanali: Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano d’Aveto; Uscio. Proverbi: marzo pazzerello, guarda il sole e prendi l’ombrello”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Pianeta covid: “Ieri in Asl 4 i nuovi contagi sono tornati a salire: 177; i pazienti ricoverati sono 21”; “Gulliver è ripartito in sordina”; “Novavax, somministrate le prime 30 dosi”. Ucraina: Aziende, i costi dell’energia sono schizzati alle stelle”; “Domenica un incontro di preghiera”; “La mia famiglia è a Chernivtsi, impossibile mettersi in viaggio”; “Il mondo della scuola in campo per la pace”; “Il messaggio del vescovo “Digiuno e opere di carità”.

Sestri Levante candidata a capitale italiana della Cultura nel 2024, oggi giorno decisivo. Sestri Levante: movida in sicurezza tutto l’anno. Lavagna: convegno sull’informazione con 5 direttori del Secolo (Commento. Ognuno tira l’acqua al suo mulino, ma i giornali cartacei vendono sempre meno e le grandi emergenze inducono ancor maggiormente a conoscere le novità in tempo reale su tv e web). Cogorno: mancato per un soffio il maxi finanziamento per il borgo dei Fieschi. Chiavari: Federico Messuti favorito come candidato sindaco, Michela Canepa vice e assessore al bilancio. Chiavari: 8 marzo al Luzzati dedicato a Zaha Hadid. Chiavari: Hi-Lex vicinanza ai lavoratori. Chiavari: Entella ijn campo il 25 per non intralciare la Fiera di Sant’Antonio. Chiavari: vogliono carpire 10.000 euro ad anziano. Zoagli: parco Portofino, opinioni a confronto sui confini allargati (Commento. Cittadini hanno contestato il fatto che il Comune si sia espresso senza consultare la cittadinanza su un tema tanto importante. Ciò che è accaduto anche in altri Comuni. I sindaci non hanno un mandato in bianco per decidere secondo i propri convincimenti).

Rapallo: spesa alimentare, nuove domande per l’assegnazione. Rapallo: altri distacchi di calcinacci dall’A-12. Rapallo: smaltimento yacht, oggi nuova udienza.

===

Borzonasca: altre scosse, ma nessun danno.