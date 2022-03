Rapallo: la quarta del Liceti vince la finale Interregionale del progetto MAB - LevanteNews

Dall’IISS F. Liceti di Rapallo

L’Istituto Liceti di Rapallo si conferma un’eccellenza nell’approccio alle innovazioni didattiche e digitali. La Classe quarta dell’indirizzo economico Amministrazione Finanza e Marketing, ha vinto la finale interregionale di Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta del progetto MAB, fortemente voluto è promosso dal Ministero dell’Istruzione. Il MAB (MApping laB) è un laboratorio didattico-innovativo di mappatura collettiva e partecipata di un luogo (o di un insieme di luoghi) che integra i dati percettivi con le conoscenze culturali e geografiche di un territorio. Rientra nel campo dell’Outdoor Learning (OL). Nasce come format sperimentale di applicazione della metodologia Challenge Based Learning (CBL) nell’ambito di esperienze internazionali di formazione outdoor dedicate agli studenti e ai docenti, in attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale.

I ragazzi, divisi in due Team, hanno percorso Rapallo, da Valle Christi al Castello e dal centro a Montallegro per l’antica mulattiera, mappando, mediante dei filtri emotivi, il territorio, quindi hanno intervistato alcuni rapallesi, cittadini ed istituzioni. Hanno infine prodotto un video ed progetto di promozione turistica della città chiamato “Rapallo: il punto luce del Tigullio”. Questa promozione territoriale consiste, attraverso la storia d’amore di Bartolomeo Maggiocco e Giulia Giudice, scampati dall’invasione di Dragut, mediante una connessione tra passato e presente, di assegnare una gemma, un punto luce appunto, a quattro luoghi simbolo della città: il diamante per il castello, l’agata per Montallegro, l’ambra per il monastero di Valle Christi e la madreperla per il parco Casale. In ogni Gemma un QR code che rimanda alla storia del luogo. Raccogliendo virtualmente tutte le gemme nell’apposito sito internet e recandosi presso il nuovo info point sul lungomare, si riceverà l’ultimo prezioso: una perla, simbolo turistico della città, con un buono spendibile nei negozi convenzionati.

Il 12 marzo ci sarà la semifinale nazionale, e se i ragazzi andranno in finale, voleranno in aprile a Procida, capitale italiana della cultura. Questo progetto attualmente è solo a fini didattici, ma l’assessore al turismo Elisabetta Lai, che ha seguito fin da subito questa esperienza educativa, si è dimostrata interessata all’idea e ha già pensato ad un nuovo incontro con i ragazzi e alcuni commercianti per poterlo mettere in atto.