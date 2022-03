Rapallo: "Hotel Portofino valorizza San Michele" - LevanteNews

Dopo “Blanca” (6.500.000 spettatori) che ha fatto schizzare le “azioni” di Camogli di cui ha mostrato angolazioni fantastiche, un’altra serie “Hotel Portofino” (oltre alle qualità artistiche) propone con efficaci immagini il nostro territorio. Ieri la prima puntata su Sky. Portofinmo fa da traino anche ad altre località. E Rapallo esulta per le scene girate a San Michele di Pagana. Grazie all’impegno, anche in questo caso come per Blanca, di Genova Liguria Film Commission.

Il sindaco Carlo Bagnasco commenta: “Il nostro splendido territorio si è trasformato ancora una volta in un set cinematografico naturale. San Michele di Pagana ha fatto da scenografia alla serie TV internazionale ambientata nella Liguria degli anni ’20 “Hotel Portofino”, visibile sulle piattaforme Sky e Now Tv. Un’ottima occasione di promozione e valorizzazione turistica”.