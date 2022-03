Orero: trattore si ribalta, conducente al San Martino con Drago - LevanteNews

In tarda mattinata a Orero, in Fontanabuona, si è verificato un infortunio. Un trattore si è ribaltato e il conducente, un uomo di 67 anni, è stato sbalzato dal mezzo finendo in un intercapedine sottostante, situata tra una casa e la fascia dive operava il trattore. Oltre al 118 con la Croce Rossa, da Chiavari sono partiti i vigili del fuoco che hanno recuperato l’infortunato. Intanto da Genova arrivava l’elicottero Drago dei vigili del fuoco che trasportava il paziente, cosciente ma in codice rosso al pronto soccorso del San Martino.