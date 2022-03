Una blanda saccatura sulla Francia determina un calo della pressione sul Ligure e l’instaurarsi di flussi più umidi meridionali. Poco nuvoloso al mattino, nubi in aumento in giornata fino a cielo nuvoloso in serata con isolate piogge sul Savonese: così la previsione di Arpal.

TEMPERATURE: minime in calo, massime in lieve aumento

VENTI: deboli da N al mattino. Tendenza a disporsi da SSO con rinforzi sui crinali

MARE: poco mosso

UMIDITA’: su valori medio-alti