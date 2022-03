Monterosso: bando per l'assunzione di sei agenti di polizia urbana - LevanteNews

Dal Comune di Monterosso

E’ indetta una procedura selettiva pubblica per esami per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di n. 6 Agenti di Polizia Locale, profilo “Istruttore di Vigilanza”, inquadramento alla categoria giuridica “C” – posizione economica “C1” del vigente CCNL comparto Funzioni Locali.

Possono accedere alla selezione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea; Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore all’età prevista per il collocamento a riposo d’ufficio; Idoneità psico-fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo coloro che risulteranno idonei all’assunzione, ai sensi della normativa vigente per accertarne l’idoneità per il corretto espletamento delle mansioni proprie della figura professionale relativamente al posto messo a selezione; Godimento dei diritti politici e civili ed iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza; Assenza di condanne penali e/o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione; Per i concorrenti di sesso maschile, nati fino all’anno 1985 compreso, essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva; Possesso del diploma di maturità (scuola media superiore) o titolo equipollente riconosciuto; Titolarità di patente di guida di categoria B, senza limitazioni, ad eccezione del codice 01 (obbligo di lenti); Non essere stati licenziati o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione.

Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere indirizzate all’Ufficio Personale del Comune di Monterosso al Mare (SP), Piazza Garibaldi n. 35 – c.a.p. 19016, entro il termine di 15 giorni (ore 12:00) decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio e cioè entro le ore 12:00 del giorno 17/03/2022, pena l’esclusione dalla selezione.

Le domande, complete di allegati in formato PDF, dovranno essere redatte in lingua italiana, secondo lo schema allegato al bando, scannerizzate ed inoltrate, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo: protocollo@pec.comune.monterosso.sp.it, entro la data anzi indicata (17/03/2022, ore 12:00).

Sono ammesse domande provenienti solo da caselle di posta elettronica certificata di cui il candidato sia titolare , identificato ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e D.Lgs. n. 159 del 04/04/2006.

Non verranno accettate domande presentate via fax o via e-mail non certificata.

DIARIO E LUOGO DELLE PROVE:

La prova preselettiva di efficienza fisica si terrà il giorno 21/03/2022 alle ore 10:00 presso il campo sportivo sito in Levanto (SP), loc. Moltedi, c.a.p. 19015;

La prova scritta si terrà da remoto il giorno 29/03/2022 e la relativa prova tecnica sarà svolta, da remoto, il giorno 25/03/2022;

La prova orale avverrà il giorno 04/04/2022, in presenza, presso il Palazzo Municipale sito in Monterosso al Mare (SP), piazza Garibaldi n. 35, c.a.p. 19016.

Tutte le informazioni e la domanda sono nella sezione Amministrazione trasparente – Bando di concorso del Comune di Monterosso al Mare.