Moneglia-Chiavari-Sestri-Rapallo-‘Santa’-Sori: la programmazione al cinema - LevanteNews

Programmazione Cinema

BURGO Moneglia ((Piazza Caduti; telefono 333 1636228)

Da giovedì 3 a domenica 6

The Batman

Ore 16.00; 21.00

***********

ARISTON Sestri Levante (via Fico 12; telefono 018 541505)

Dal 3 al 8 marzo (mercoledì chiuso)

The Batman

Giovedì e venerdì ore 17.00; 21.15

Giovedì sala 2 in V.O. con sottotitoli It ore 17.00; 21.15

Sabato e domenica ore 15.00; 18.10; 21.30

Lunedì e martedì ore 21.00

***

Il ritratto del Duca

Venerdì ore 16.45; 18.45; 21.00

Sabato e domenica ore 16.00; 17.45; 20.00; 21.45

Lunedì e martedì ore 21.00

**********

AUGUSTUS di Rapallo (via Muzio; telefono 0185 61951)

Dal 3 al 9 marzo (lunedì chiuso)

The Batman

Giovedì ore 17.00-21.00

Venerdì, sabato e domenica ore 15.30; 18.00; 21.15

Martedì e mercoledì ore 17.00; 21.00

***

Uncharted

Giovedì ore 21.30

Venerdì, sabato e domenica ore 15.40; 21.30

***

Belfast

Giovedì ore 16.30

Venerdì, sabato e domenica ore 15.45; 18.10

Martedì e mercoledì ore 16.30

***

Cyrano

Giovedì ore 21.15

Venerdì, sabato e domenica ore 18.45: 21.00

Martedì e mercoledì ore 17.00; 21.15

*****

CENTRALE Santa Margherita Ligure (Largo Giust, 16; telefono 0185 286033)

Dal 3 al 8 marzo (mercoledì chiuso)

The Batman

ore 21.00 (tutti i giorni)

***

Il ritratto del Duca

Giovedì e venerdì ore 16.30

Sabato e domenica ore 16.15; 18.15

Lunedì e martedì ore 16.30

**********

COSTA Sori (Via Combattenti Alleati 4; Telefono 0185 70068)

La fiera delle illusioni- Nightmare Alley

– Mercoledì 2 marzo ore 21

Regia di Guillermo del Toro

Un film con Bradley Cooper, Cate Blanchett, Rooney Mara, Toni Collette, Willem Dafoe, David Strathairn, Ron Perlman, Holt McCallany, Jim Beaver, Richard Jenkins, Mark Povinelli

Genere Drammatico, Thriller, Noir

Durata: 150 min.



La Fiera delle Illusioni – Nightmare Alley, film diretto da Guillermo del Toro, è ambientato negli anni ’40 e racconta la storia di un uomo, Stanton Carlisle (Bradley Cooper), di un Luna Park, che oltre a svolgere la mansione di giostraio, è anche un abilissimo truffatore. Riesce, infatti, con grande facilità a manipolare le persone, grazie a una retorica breve e d’impatto. Per mettere a segno al meglio i suoi imbrogli, l’uomo lavora con una psichiatra, Lilith Ritter (Cate Blanchett), più infida di lui, per estorcere con l’inganno del denaro agli spettatori. Le vittime delle sue truffe sono gli esponenti dell’élite newyorchese e i suoi colpi si sono affinati col tempo, grazie all’amicizia con una chiaroveggente Zeena (Toni Collette) e al marito, Pete (David Strathairn), un ex mentalista, che lavoro con lui nel parcogiochi itinerante. Nello stesso Luna Park si trovano anche Molly (Rooney Mara), molto legata a Stanton, il capo imbonitore Clem (Willem Dafoe) e il forzuto Bruno the Strongman (Ron Perlman).

Quando un ricco impresario ed esponente dell’alta società, Ezra Grindle (Richard Jenkins), si ritrova tra il pubblico del parcogiochi, Stanton sembra aver trovato la sua prossima vittima e chiede aiuto alla fidata dottoressa Ritter per truffare il magnate, ma non immagina di certo che quest’ultima sia, in realtà, una sua astuta e abile rivale…

guarda il trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=I25c2WZQqSY

***

Il discorso perfetto

– sab 5 marzo ore 21

– Dom 6 marzo ore 18

– Mer 9 marzo ore 21

Regia di Laurent Tirard

Un film con Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi, Julia Piaton, François Morel, Guilaine Londez, Sébastien Chassagne, Sarah Suco, Christophe Montenez

Genere commedia

Durata: 87 min.



Il Discorso Perfetto, film diretto da Laurent Tirard, racconta la storia di Adrien (Benjamin Lavernhe), un uomo di 35 anni che viene invitato a una lunga e boriosa cena di famiglia. L’uomo si è di recente lasciato con la sua fidanzata, Sonia (Sara Giraudeau) che si è presa una pausa per pensare, ma lui spera in un suo messaggio per fare pace e tornare insieme. Adrien non ce la fa, però, ad aspettare e decide lui di inviare un messaggio della donna nella speranza di mettere fine a quella interminabile pausa fra loro, ma l’attesa del sms di risposta coincide proprio con la lunga cena familiare.

Questo momento così delicato per la sua relazione e questa attesa infinita di una replica, lo rendono ansioso, ma c’è qualcos’altro che inaspettatamente arriva a turbarlo: sua sorella e suo cognato, durante la cena, gli chiedono di far un discorso al loro matrimonio. Ma si può scrivere un discorso sull’amore, quando si è stati appena lasciati? Questa richiesta diventa un’altra cosa a cui pensare, che sa va a poggiare con veemenza sulla pila di grattacapi del nostro Adrien, che ancora non riceve nessuna risposta da Sonia. E se questo discorso si rivelasse, in verità, la cosa migliore che potesse succedergli?

guarda il trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=iFpJlUhlJxU

***



Per poter accedere alla sala è obbligatorio rispettare alcune regole per la sicurezza di tutti:

– è obbligatorio presentare il proprio Green Pass Rafforzato ( Vaccinazione o Guarigione) all’ingresso della struttura

– rilasciare le proprie generalità che verranno conservate nei termini di legge per un totale di 15 giorni

– Si può accedere alla sala solo forniti di mascherina fpp2

– Mantenere la mascherina ffp2 all’interno della sala cinematografica e nelle aree comuni

– non si possono consumare cibi e bevande all’interno della struttura

– disinfettarsi le mani con i dispenser presenti all’interno della struttura

– i minori dovranno essere sempre accompagnati da un adulto

– i biglietti potranno essere acquistati in prevendita presso il cinema durante gli orari di apertura della Pro Loco Sori