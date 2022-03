Manarola: cade in una scarpata, soccorso e portato in salvo - LevanteNews

Dall’ufficio relazioni esterne dei Vigili del fuoco della Spezia

I Vigili del Fuoco della Spezia sono intervenuti alle “5 terre” per soccorrere un turista Irlandese di 28 anni infortunatosi su un sentiero. L’escursionista stava percorrendo il tratto che da Manarola porta a Corniglia quando è accidentalmente caduto nella scarpata sottostante. Nel volo ha riportato solo alcune escoriazioni ma la pendenza era tale che non è più riuscito a risalire autonomamente, rimanendo cosi bloccato a metà costa. I Vigili del Fuoco insieme al personale del Soccorso Alpino lo hanno raggiunto calandosi con una manovra SAF ed in poco tempo lo hanno imbragato e riportato sul sentiero. l’infortunato è stato poi consegnato al personale del 118 per gli accertamenti sanitari.

*****

Dal Soccorso alpino e speleologico Liguria

Era da solo in giro per i sentieri delle Cinque Terre. Ad un certo punto però nei pressi di Manarola è caduto in mare. Dopo essere riuscito a risalire, pur senza essere ferito, si è ritrovato in una zona impervia da cui era difficile uscire.



Così visto che non riusciva a contattare i soccorsi, ha lanciato l’allarme sui social. Alcuni amici in patria hanno visto il post (dove era indicata la posizione) e si sono messi in contatto con l’ambasciata. Sono stati il soccorso alpino e speleologico Liguria assieme ai vigili del fuoco, entrambi ingaggiati dal 118, a recuperare l’escursionista, un trentenne irlandese. L’operazione non è stata semplice, i soccorritori hanno dovuto calare delle corde per recuperare l’infortunato. Alla fine il ragazzo è stato recuperato. Era infreddolito, spaventato ma solo con alcune escoriazioni. È stato trasportato solo per precauzione all’ospedale della Spezia.