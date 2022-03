Lavagna: sclerosi multipla, cena benefica con chef Dentone - LevanteNews

Dall’ufficio stampa e comunicazione

Una cena raffinata, dedicate a tutte le donne, che profuma di erbe aromatiche e bontà, firmata dal top-chef Alessandro Dentone, responsabile della direzione del ristorante del Sol Levante. Presidente dell’associazione cuochi Genova e Tigullio aderente alla Federazione Italiana Cuochi, portavoce in Liguria dell’associazione Mare in Italy, Dentone ha collaborato fra l’altro con Tg5 Gusto, Eat Parade, Linea Blu, La prova del Cuoco e Pianeta Mare.

Per il menù, tutto a base di pesce, lo chef si è ispirato ai sapori delle erbe aromatiche di AISM che vanno dal timo aromatizzato anche al limone, alla maggiorana, al rosmarino, alla salvia all’origano. Il menù va dalla crema di zucca al rosmarino e seppie in insalata passando per i corzetti del levante alle nocciole maggiorana e ombrina e per i saltimbocca di orata del Tigullio alla salvia per finire con la panna cotta al basilico. Per questa cena a scopo benefico il costo del menù è di 40 euro. Metà del ricavato verrà devoluto ad AISM di Genova e al Gruppo Operativo del Tigullio per sostenere le donne con sclerosi multipla e le attività sul territorio.

Per tutte le info dell’evento nei particolari, visitare la pagina Facebook del Sol Levante Club.

Le Erba Aromatiche è la manifestazione di AISM di raccolta fondi che si terrà nelle piazze italiane sabato 5 e domenica 6 marzo e ritornano l’8 marzo per la festa della Donna per ricordare che la sclerosi multipla è Donna: sono più le donne ad essere colpite dalla malattia con un rapporto di 2 a 3 rispetto agli uomini. Saranno distribuiti da 14 mila volontari, dietro una offerta minima di 10 euro, kit di due piantine da scegliere tra timo aromatizzato anche al limone, maggiorana, rosmarino, salvia e origano.

Cronica, imprevedibile e invalidante, la sclerosi multipla è una delle più gravi malattie del sistema nervoso centrale. Il 50% delle persone con SM è giovane e non ha ancora 40 anni. Colpisce le donne due volte più degli uomini. In Italia sono 130 mila le persone con sclerosi multipla, 3.600 nuovi casi ogni anno: 1 ogni 3 ore. Solo in Liguria sono oltre 3mila persone. La causa e la cura risolutiva non sono ancora state trovate ma grazie ai progressi compiuti dalla ricerca scientifica, esistono terapie e trattamenti in grado di rallentare il decorso della sclerosi multipla e di migliorare la qualità di vita delle persone con SM. Per questo è fondamentale sostenere la ricerca scientifica.

Locandina erbe aromatiche cena di solidarietà

Chi è AISM. L’AISM, insieme alla sua Fondazione (FISM) è l’unica organizzazione nel nostro Paese che da oltre 50 anni interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla, indirizzando, sostenendo e promuovendo la ricerca scientifica, contribuendo ad accrescere la conoscenza della sclerosi multipla e dei bisogni delle persone con SM promuovendo servizi e trattamenti necessari per assicurare una migliore qualità di vita e affermando i loro diritti.