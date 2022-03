Chiavari: inaugurazione del nuovo Centro operativo comunale - LevanteNews

L’amministrazione comunale di Chiavari ha inaugurato oggi, presso il palazzo delle Poste in piazza Nostra Signora dell’Orto, la nuova sede del Coc – Centro operativo comunale, deputato alla gestione delle emergenze di ogni tipo e fino ad ora ospitato presso la stazione della Polizia locale in via Delpino.

La nuova struttura ingloba tutte le funzioni della Protezione Civile: “E’ il punto di arrivo di tutta la prevenzione sul territorio e di partenza per informazioni di allerta e eventuali danni – dichiara Giorgio Canepa, consigliere delegato alla protezione civile -. Rappresenta un passo in avanti molto importante nei riguardi dei cittadini, che restano i primi attori a dover porre in essere comportamenti atti a garantire la propria sicurezza”.

Tramite il nuovo Coc, il comune di Chiavari sarà in grado di efficientare la gestione e mettere a regime nuovi sistemi per implementare i punti critici. Munito di quattro funzioni principali, il centro si avvale degli strumenti già in uso e si terrà in continuo contatto con le strutture operative esterne (Pronto Soccorso, Capitaneria di Porto, Forze dell’ordine). Il profilo d’intervento primario predisposto è la gestione delle allerte meteo, attraverso postazioni di videosorveglianza sui corsi d’acqua e l’accesso agli applicativi regionali e nazionali. In corrispondenza di una determinata azione, si attiverà il collegamento con l’Ufficio Tecnico e l’Ufficio Servizi Sociali del Comune. Il centro è dotato, inoltre, di un sistema di comunicazione via radio e satellitare. Il rafforzamento complessivo della struttura comprende l’implementazione di Notice, sistema che integra canali consueti di informazione (sms, chiamate registrate, pannelli semaforici) con due applicazioni scaricabili da smartphone (piattaforma governativa IO e App FlagMii).

Lo spazio nasce da esigenza di avere un centro tecnologicamente avanzato, che “ci permette di attivare funzioni e procedure piano di protezione civile. Un doveroso plauso all’amministrazione che ha investito molto in questo settore”, afferma il comandante della Polizia Municipale di Chiavari, Fabio Lanata. Grande la soddisfazione espressa dal Sindaco facente funzioni, Silvia Stanig: “Si tratta di nuova centrale – una delle più moderne tra Genova e La Spezia -, collocata in un punto strategico del territorio comunale, che fornisce servizi assolutamente necessari di cui eravamo privi. Il tutto al fine di assistere e informare i cittadini; proprio a questo scopo è in previsione l’allestimento di un punto stampa permanente dedicato”.