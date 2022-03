Camogli: "Traghettare le nuove generazioni nella vita del paese" - LevanteNews

Da ViviAmo Camogli

Ieri martedì 1 marzo si è svolto il primo incontro esplorativo on line dell’Associazione ViviAmo Camogli con un quindicina di giovani tra i 16 e i 25 anni. Durante la videoconferenza si è dato voce alle diverse esigenze dei giovani sul territorio come punto di partenza per le attività del futuro. Tra gli intervenuti si è concordato l’ingresso di Martina Parodi come membro del direttivo dell’associazione, per iniziare a dare un posto e traghettare le nuove generazioni nella vita del paese.

Viviamo Camogli vuole dare spazio alle nuove generazioni, concretizzare le loro idee e soprattutto valorizzare la vita cittadina con idee innovative.

Al termine dell’incontro è stato concordato con tutti i presenti di definire un gruppo di collaborazione, finalizzato a programmare nuove iniziative socio-culturali o tutto quanto ritenuto opportuno secondo quanto voluto dagli stessi.

Per quanto sopra, Martina farà da capofila per quanto necessario.

Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato all’incontro di ieri,presto comunicheremo un nuovo incontro con i giovani per approfondire e sviluppare le tematiche trattate ieri.