Bogliasco: emergenza Ucraina, raccolta generi di prima necessità - LevanteNews

Dal comune di Bogliasco

L’amministrazione comunale, in seguito alla grave crisi umanitaria in Ucraina, organizza una raccolta di beni di prima necessità da inviare alla popolazione. La raccolta verrà effettuata in Piazza XXVI Aprile:

SABATO 5 MARZO ORE 15 – 18;

DOMENICA 6 MARZO ORE 9.30 – 12.30 E 16 – 19.

Cosa è necessario:

Coperte e cuscini con riempimento sintetico.

Prodotti per bambini e adulti: pannolini, vestiti, intimo, giacche, maglioni. (Tutto deve essere NUOVO).

Medicinali: antidolorifici, antibiotici, antivirali, antidiarroici, paracetamolo, ibuprofene, bende, cerotti, antistaminici, siringhe, alcool o disinfettante, garze sterili, integratori.

Mascherine, guanti monouso.

Prodotti per l’igiene: carta igienica, sapone, assorbenti femminili, salviettine detergenti, asciugamani, saponi, dentifrici, spazzolini.

Alimentari: qualsiasi prodotto alimentare pronto e a lunga conservazione (esempio: cibo in scatola, cracker, biscotti, latte uht, caffè solubile, the…); cibo per neonati e bambini, latte in polvere, integratori vitaminici in particolare di vitamina D, pasta, farina, riso. Piatti, bicchieri e posate monouso.