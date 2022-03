Balneari: venerdì 4 marzo due incontri strategici per il settore - LevanteNews

Dall’ufficio stampa – Cna Liguria

Una giornata di lavoro per Cna Balneari Liguria che parteciperà venerdì 4 marzo a Balnearia 2022. Il calendario degli eventi della fiera più importante del settore balneare sarà aperto dal convegno “Spiagge, scatto d’orgoglio” organizzato da Cna Balneari insieme ad altre sigle del settore. L’incontro è in programma venerdì 4 marzo alle 10.30 nella sala Michelangelo e prevede la partecipazione dei presidenti nazionali delle associazioni ed esponenti politici locali e nazionali.

L’evento è da sempre un punto di riferimento per i titolari di stabilimenti balneari alle prese con la riforma delle concessioni demaniali marittime a cui sta lavorando il governo Draghi. In questa occasione CNA Balneari ribadirà i punti chiave della propria piattaforma: tutela del legittimo affidamento, continuità aziendale, riconoscimento del valore materiale e immateriale delle imprese balneari al fine di suscitare la dovuta attenzione del Governo e del Parlamento sulla difficilissima situazione delle 30mila imprese balneari il cui titolo concessorio smetterà di avere efficacia al 31 dicembre 2023.

Nel pomeriggio proprio sulle concessioni demaniali è previsto alla Spezia un incontro di studio promosso dall’Ordine degli Avvocati della Spezia e organizzato con il patrocinio di Cna Liguria dal titolo: “Quale futuro per le concessioni demaniali? Il punto su un istituto nell’occhio del ciclone”.

Il punto su questo tema complesso verrà realizzato anche in relazione alle novità annunciate sulla riforma demaniale di cui sono note, al momento, le sole le linee generali. L’approfondimento si terrà in Sala Dante, in Via Ugo Bassi, a partire dalle ore 15.

Il programma prevede il saluto del Presidente del Tribunale della Spezia, Dott. Diana Brusacà, e del Presidente Ordine degli Avvocati della Spezia, Avv. Enrico Angelini. Modera l’incontro il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale Liguria, Dott. Giuseppe Caruso, e sono previsti gli interventi: del Consigliere presso la Sesta Sezione del Consiglio di Stato, Cons. Oreste Mario Caputo, su “Concessione demaniale e il mutato regime dell’appartenenza dei beni pubblici”; del Professore Associato di Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi di Sassari, Prof. Avv. Laura Buffoni, su “Il legittimo affidamento dei concessionari tra le clausole dei nuovi bandi e il diritto all’indennizzo”; del Professore Associato di Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi di Genova, Prof. Avv. Gerolamo Taccogna, su “Il bando di gara: autori e contenuti”; dell’avvocato Giovanni Cordbyons su “Le Plenarie n. 17 e n. 18 del 2021. Conseguenze pratiche ed economiche. Il caso romano”.

L’incontro è accreditato dall’Ordine degli Avvocati della Spezia (3 crediti formativi ordinari). Iscrizioni entro il 2 marzo 2022 tramite Sfera o per i non iscritti a Sfera, inviando richiesta all’indirizzo mail: segreteria@ordineavvocatidellaspezia.it.