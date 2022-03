Asl-4: "Basta strumentalizzazioni sulla pelle dei lavoratori Markas" - LevanteNews

Da Domenico Del Favero

Alla sterile demagogia apparsa nei giorni scorsi su media e organi di stampa, la Cgil insieme alle categorie Filcams e Funzione pubblica, a seguito dell’odierno incontro tenutosi con l’azienda Markas, su richiesta sindacale, ritengono di dover fare chiarezza!

– Nessuna procedura di licenziamento collettivo è stata attivata o annunciata.

-Si è ipotizzata una probabile cessazione di alcuni servizi aggiuntivi connessi e legati all’emergenza covid (in previsione della probabile fine della stessa il 31 marzo) con conseguente non rinnovo dei contratti e termine ad essa finalizzati.

-Occorre agire affinché le riduzioni di personale paventate non vadano in nessun caso, ad incidere negativamente, pregiudicando i livelli di assistenza ai cittadini e il carico di lavoro agli operatori sanitari Asl 4.

-Pertanto va salvaguardata e potenziata l’attività istituzionale sanitaria post pandemica, evitando quindi qualsiasi riduzione dei servizi preesistenti.

Eventuali esuberi di contratti a termine, da dimostrare con dati alla mano certi, dovranno essere considerati in modo vincolante in caso di future assunzioni., sia dalla attuale gestione in proroga sia da chi, eventualmente subentrerà.

Come organizzazioni sindacali chiediamo di essere coinvolti nella varie fasi dell’eventuale futura gestione e costruzione delle gare, per servizi sanitari assistenziali, fondamentali per gli utenti, che vanno valorizzati con impiego di mano d’opera specializzata nell’interesse dell’utenza e dei lavoratori.

A tale scopo è già in programma un confronto con Asl 4.

A ciascuno il suo mestiere!

Il sindacato tutela i lavoratori, la politica, a vari livelli, crei le migliori condizioni per lo svolgimento e la gestione degli appalti Pubblici!

Cgil Filcams Cgil Fp Cgil

Tigullio Golfo Paradiso