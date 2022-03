RASSEGNA STAMPA. Covid: ieri in Asl-4, solo 45 nuovi contagi - LevanteNews

Oggi, martedì 1 marzo, auguri ad Albino. Oggi, “martedì grasso”, è l’ultimo giorno di carnevale. Mercati settimanali: Bogliasco; Cicagna; Cogorno; Varese Ligure; Zoagli. Proverbi: “Carnevale al sole, Pasqua al fuoco”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Pianeta covid: “In Asl-4 ieri i nuovi casi sono stati 45; i pazienti ricoverati sono 20”; “Ambulatorio mobile, la campagna vaccinale riparte da Moneglia”. Ucraina: “Alimenti e aiuti, parte la catena di solidarietà”; “Vorrei portare qui i miei nonni ma non so come”; “Hi Lex in crisi anche per il conflitto”; “Previsioni fosche per il turismo”.

Sestri Levante: soggiorni per anziani alle terme e in montagna, si aprono le iscrizioni. Lavagna: Stefano Podestà , l’uomo anti diga Perfigli, stroncato da un malore. Chiavari: Tigullio, il Pd elegge tre segretari under 25. Chiavari: incrocio pericoloso in centro, si studiano soluzioni. Chiavari: in Consiglio letto il messaggio del Papa sull’Ucraina. Zoagli: senso unico alternato, stop a Marina di Bardi.

Rapallo: via San Pietro, così cambia la circolazione. Rapallo: lavori sul lungomare, scoperto muro anti-sbarco. Portofino: parco nazionale a tre Comuni, l’Ispra dice no.

Recco: mensa scolastica di San Rocco, approvato il progetto. Uscio: eredità Zerbi, sì alla ristrutturazione.

Cicagna: tunnel Fontanabuona, “Sì al progetto esecutivo”. Orero: cena benefica alla Cava di Ardé di Isolona. Borzonasca: un boato, poi la terra trema, nessun danno.