Rapallo: una targa a Vittorio Simonetti, l'uomo delle aiuole fiorite - LevanteNews

Prosegue il saluto ufficiale dell’Amministrazione comunale di Rapallo ai dipendenti che sono andati in pensione nel corso del 2021. Questa mattina è stata la volta di Vittorio Simonetti. Spiega il sindaco Carlo Bagnasco: “Un caro amico e stimato professionista che è andato meritatamente in pensione. A Vittorio, in segno di riconoscenza per l’amore, la cura e l’attenzione dedicate per più di 40 anni al verde della nostra Città, abbiamo consegnato una targa di ringraziamento e augurato un sereno futuro”.