Rapallo: pacchi alimentari, nuove domande entro il 10 marzo - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo

Nuova domanda per la richiesta di pacchi spesa – marzo 2022. Dal giorno 1 al 10 marzo sarà possibile presentare le nuove domande per l’assegnazione del pacco spesa alimentare preferibilmente attraverso il link presente nella home page

– sezione notizie – del sito istituzionale del Comune di Rapallo.

In alternativa è possibile presentare richiesta cartacea presso l’ufficio Informa-Giovani – Piazza Molfino 10 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00. E’ necessario concordare un appuntamento telefonando al n. 0185 – 680454.

Devono presentare nuova domanda anche coloro che stanno già usufruendo del servizio.

Per essere ammessi al servizio occorre avere i seguenti requisiti:

• essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di uno Stato non aderente all’Unione Europea, con permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità.

• essere residente in Rapallo da almeno sei mesi.