Rapallo: dall'A-12 piovono detriti in via Betti - LevanteNews

Ancora detriti che piovono dalla A-12 su via Betti a Rapallo. E’ accaduto questa mattina alle 11.30 circa. La polizia urbana, avvertita, ha chiuso il traffico nella strada che porta al Santuario di Montallegro e in Fontanabuona. Sulla carreggiata calcinacci e alcune pietre che cadutra dall’altezza del, viadotto. dopo un volo di circa 40 metri, sarebbero state fatali se avessero colpito passanti. La caduta durante lavori al viadotto da cui in precedenza si sarebbero staccate anche alcune piastre in ferro che Autostrade non riconosce come proprie. .La polizia ha fotografato il materiale precipitato che è stato sequestrato ed hanno verbalizzato l’accaduto.