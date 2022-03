Rapallo: bagni Porticciolo, gara per la gestione - LevanteNews

La giunta comunale di Rapallo ha deciso di indire una gara per la gestione dei bagni Porticciolo fino al 31 dicembre 2023.

DELIBERA

1. Di procedere per le stagioni 2022-2023, in particolare per il periodo dal 1/04/2022 – ovvero dalla prima data utile alla formalizzazione del contratto e/o alla sua esecuzione – al 31/12/2023, all’affidamento a terzi della gestione dei Bagni Porticciolo, mediante l’esperimento di una procedura aperta da condursi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 164 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

2. Di confermare l’intendimento dell’Amministrazione di addivenire, anche attraverso forme di partenariato pubblico-privato, al recupero ed al risanamento dell’intero complesso immobiliare di Villa Porticciolo, nel quale è ricompreso lo stabilimento balneare in argomento, per valorizzarne la indiscussa capacità attrattiva e farne un polo turistico di primaria importanza, di tal che gli atti di

gara dovranno necessariamente prevedere la facoltà per la Civica Amministrazione di recedere anticipatamente nel caso di avvio di progetti di maggior respiro che contemplino la riqualificazione dell’intero complesso, ferma restando la conclusione della stagione balneare che dovesse essere in corso al momento della formulazione della proposta di valorizzazione complessiva;

3. Di dare mandato al Dirigente Responsabile del Settore 1- Servizi Amministrativi, per l’adozione di tutti gli atti e adempimenti necessari alla concreta realizzazione di quanto indicato nel presente atto in ordine allo svolgimento delle procedure di affidamento.