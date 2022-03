Pieve: Festival Pieve Classica da domenica 13 marzo - LevanteNews

Dal Gruppo Promozione Musicale “Golfo Paradiso”

Dopo un anno di stop ritorna il Festival Pieve Classica: 4 appuntamenti al Teatro Massone per 4 domeniche consecutive a partire dal 13 marzo. Il primo concerto sarà all’insegna dei giovani: si esibiranno infatti i flautisti dei corsi di perfezionamento tenuti da Francesco Loi al Teatro Carlo Felice. In programma musiche di Mozart, Schubert, Poulenc e molti altri. Gli spettacoli, a ingresso gratuito, saranno tutti alle ore 17: è consigliata la prenotazione. Per gli intervenuti, il Comune mette a disposizione il parcheggio davanti al Teatro Massone. Dopo il concerto, sarà possibile cenare con musicisti e organizzatori presso il ristorante Lido’ a prezzo promozionale con menù concordato.

In occasione dei concerti, sarà possibile rinnovare la propria associazione al GPM: un grande aiuto alla nostra attività che vuole puntare sempre più in alto. Per maggiori informazioni potete contattarci alla nostra mail gpmusica@libero.it o al nostro numero 3756667587 (anche WhatsApp); è anche possibile consultare il nostro sito www.gpmusica.info o la nostra pagina Facebook

Vi ricordiamo anche i nostri Corsi di Musica, appena riavviati nei locali del Teatro Sociale: al momento sono attivi pianoforte, chitarra, canto, violino e Children’s Music Laboratory, dedicato ai più piccini: vi aspettiamo!

