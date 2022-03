Parco dell'Aveto: gli eventi della settimana - LevanteNews

Da Consorzio Ospitalità Diffusa “Una Montagna di Accoglienza nel Parco”

Nell’ultimo fine settimana di Carnevale, che si festeggerà sabato pomeriggio in piazza del Popolo a Santo Stefano d’Aveto e domenica pomeriggio al Prato della Cipolla, anche per gli escursionisti è in programma una due giorni di proposte davvero interessanti.

Si comincia sabato 5 marzo dalla Val Graveglia insieme alle Guide del Parco dell’Aveto che ci porteranno fino alla vetta erbosa del Monte Porcile, attraversando la zona carsica di Pian d’Oneto (prenotazione obbligatoria on-line).

Domenica 6 invece torna in veste invernale un evento organizzato dal nostro Consorzio insieme a Marco Bertolini, Guida e fotografo naturalista. Sfruttando gli ultimi scampoli di inverno e le nevicate previste giusto prima del weekend, ci avventureremo in una sessione fotografica con le ciaspole tra le faggete del Penna e i paesaggi lunari del Monte Aiona. L’occasione perfetta per approfondire le migliori tecniche di fotografia paesaggistica e la conoscenza del proprio strumento fotografico. Consigliata ma non indispensabile l’attrezzatura reflex o mirrorless con obiettivi grandangolari, tele, treppiede, flash e cavo di scatto. Prenotazione obbligatoria on-line.