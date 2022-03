Levanto: promozione turistica, riparte a pieno ritmo l'attività comunale - LevanteNews

Dall’ufficio stampa comune di Levanto

Riparte a pieno ritmo l’attività del Comune di Levanto per la promozione turistica, tra marketing sul web, partnership con altre realtà nazionali e internazionali del settore, partecipazione a fiere ed eventi e potenziamento della cartellonistica informativa lungo la rete sentieristica che innerva la vallata.

“Dopo l’elezione del nuovo consiglio direttivo del consorzio “Occhio Blu – spiega il consigliere Lorenzo Perrone, che in qualità di delegato del sindaco coordina l’attività dell’amministrazione comunale relativa al turismo – il Comune ha deciso di investire nella cura del sito “Visit Levanto” e delle pagine social e web. La nuova e soddisfacente gestione dei media da parte della società “Spring marketing” ci permetterà di dare nuovo impulso alle iniziative rivolte alla promozione. Ci siamo impegnati per far si che tutti gli operatori dell’ospitalità di Levanto avessero per un anno la possibilità di essere presenti, anche se non soci del consorzio, all’interno del sito, per consentire loro di valutare il riscontro delle prenotazioni provenienti da questa piattaforma e ottenerne maggiore visibilità”.

L’ente rivierasco e il consorzio “Occhio blu” sono anche entrati a far parte dell’associazione “Liguria Together” di Sestri Levante per essere presenti ad alcune fiere internazionali, a cominciare da “Discovery Italy” (di cui il Comune è tra gli sponsor), un evento che si svolgerà il 6 e 7 aprile nella cornice dell’ex convento dell’Annunziata, a Sestri Levante.

“In questa occasione – anticipa Perrone – presenteremo il nuovo spot sulle “esperienze” da fare a Levanto, il video realizzato lo scorso anno da Alessandro Dotti e Filippo Braggio e la brochure con le immagini scattate da Adelmo Massola. Inoltre, per potenziare l’attività promozionale, nei giorni di pre-fiera ospiteremo alcuni buyers internazionali, a cui faremo visitare il nostro territorio e le sue eccellenze: dalle infrastrutture ai servizi per il turismo”.

Prosegue anche l’attività nell’ambito dell’associazione “Cittaslow”, con la partecipazione, a maggio, ad un’iniziativa in programma a Greve in Chianti. Ma l’amministrazione guarda anche alle partnership oltreconfine, per alimentare ulteriormente il turismo di prossimità. In questo senso si interpreta l’adesione (insieme ad altri Comuni liguri)

ad un’iniziativa intrapresa dalla Camera di commercio italiana di Nizza che ha come obiettivo la promozione turistica ed economica di realtà italiane in territorio francese, e, in particolare, in quello della Costa Azzurra, nell’intento di favorire le relazioni economiche e culturali con la Francia.

La partnership prevede azioni di promozione turistica del patrimonio naturalistico, artistico e culturale e della tradizione gastronomica ed artigianale locale attraverso eventi ad hoc (in primis sagre, fiere e congressi), la realizzazione e la divulgazione di materiale informativo, la presenza di un punto informativo per il turismo presso gli uffici della Camera di commercio di Nizza, l’organizzazione di viaggi promozionali del territorio locale, l’accesso alle rete di contatti (associati e partner) della Camera di commercio di Nizza, l’invito ai principali eventi in programma nella Costa Azzurra e relativi incontri istituzionali con le realtà della regione, la segnalazione di opportunità commerciali e culturali e la ricerca di eventuali rapporti di collaborazione con le amministrazioni locali.

Infine, un importante investimento infrastrutturale sul territorio in avvio nei prossimi giorni: la collocazione di pannelli fotografici nella piazzetta della marina, l’installazione di nuova segnaletica informativa con la planimetria dei sentieri in tutti i borghi frazionali e la sostituzione di tutte le indicazioni direzionali sugli 80 chilometri dei percorsi locali della “Rete escursionistica ligure”. Insomma, una serie di azioni articolate, lungimiranti e coordinate con altre realtà del settore per affrontare l’auspicata ripresa a pieno ritmo delle attività turistiche.