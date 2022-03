Lettere/ 'Santa': "Baia di Paraggi, così non va" - LevanteNews

Da Daniela Seminatore (Purtroppo alla Cervara una gru altera il paesaggio da circa 25 anni nel silenzio generale)

Buongiorno vi mando queste foto e un video. Mi chiamo Daniela Seminatore vivo a Santa Margherita Ligure e amo questo posto che ci regala la sua natura nella sua bellezza. Ma devo segnalarvi un triste scempio che si percuote da molto tempo ma che quest’inverno ha superato il limite di sopportazione. Con la forte scusa di lavori su una palazzina nella Baia di Paraggi la baia è praticabile solo per metà. Inoltre questa bellissima Baia nel resto del mondo sarebbe salvaguardata al massimo. Le strutture che si utilizzano in estate sarebbero smontate nel resto dell’anno. I gestori possono montare e smontare le strutture perché il costo per entrare in questi stabilimenti o usufruire dei ristoranti non viene regalato.

Non puoi ingabbiare la natura. Questa splendida baia dove il mare color smeraldo viene baciato dai suoi alberi deve essere goduta da tutti.