Lavagna: giovedì messa a suffragio del Beato Umberto di Savoia - LevanteNews

Da Edoardo Brandone Varaldo (Delegato Regionale di Italia Reale)

Giovedì 3 marzo 2022, alle ore 18,00, presso la chiesa di Nostra Signora del Ponte in Lavagna, verrà solennemente celebrata una santa messa in memoria del Beato Umberto III° di Savoia.

Il parroco don Stefano Libini sarà coadiuvato dall’arciprete di Lavagna don Federico Tavella e da don Alessandro Capaldi (assistente spirituale della a.p.s. Beata Maria Cristina di Savoia).

A seguito della cerimonia religiosa, la contessa prof. Raffaella Monti Bragadin ricorderà il personaggio storico della Beata Maria Cristina di Savoia. Per Italia Reale sarà presente il Presidente Nazionale Avv. Massimo Mallucci De’ Mulucci.

Invitiamo tutti gli amici a partecipare, anche per visitare la chiesa, ove sono conservate le ” reliquie di questo antico santo guerriero”. Vi sono anche molti ricordi di Casa Savoia, con particolare riferimento alla Regina Margherita che è stata promotrice di attività per lo sviluppo sociale della zona (scuola ricamatrici, asilo infantile, ospedale) e per il restauro della chiesa. Un altare è’ dedicato al Beato Umberto III° e a tutti i beati e santi della Real Casa di Savoia. Quale intervento culturale si progetta la raccolta, per esposizione, di ricordi Sabaudi riferiti a Lavagna e Tigullio.

iwww.vocetigullio.com/wp-admin; https://bit.ly/3jTNXo2