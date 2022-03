Fontamabuona: elisoccorso notturno, Toti assicura il servizio da luglio - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca della seduta odierna relativa all’elisoccorso notturno in Val Fontanabuona

Sandro Garibaldi (Lega Liguria Salvini) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta di anticipare il servizio di elisoccorso notturno in modo da garantire un soccorso tempestivo agli abitanti della Val Fontanabuona in caso di gravi emergenze. Il consigliere ha ricordato che la Galleria Taviani (Traforo Bargagli – Ferriere sulla strada SS225) da lunedì 21 febbraio 2022 è chiusa al traffico per effettuare lavori la cui durata è programmata per 40 giorni.

Il presidente della giunta con delega alla sanità Giovanni Toti ha spiegato che il servizio di elisoccorso viene fornito attraverso una convenzione con i Vigili del fuoco dalle 8 alle 20 e da un contratto con la ditta Airgreen, con base ad Albenga, che prevede dal luglio prossimo la copertura H24. Rispetto alla situazione particolare in val Fontanabuona Toti ha spiegato che la vicinanza della zona con l’aeroporto di Genova garantisce la tutela delle popolazioni della zona e ha comunque annunciato l’intenzione della Regione di ampliare la copertura dell’elisoccorso in tutta la Liguria.