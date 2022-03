Emergenza Ucraina, Anpas avvia raccolta fondi - LevanteNews

Da Anpas Liguria

Anpas avvia una raccolta fondi straordinaria. In una situazione complessa, tragica ed in continua evoluzione tutti noi possiamo fare la nostra parte con una prima azione concreta aderendo alla campagna di raccolta fondi che Anpas ha deciso di lanciare a favore della popolazione ucraina, donando a:

Banca Intesa San Paolo

IBAN: IT 56 A 03069 09606 100 00006762

SWIFT/BIC: BCITITMM

Intestato a: Anpas -Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze

causale: emergenza umanitaria Ucraina

È fondamentale il sostegno di tutti e tutte e lo sarà sempre di più nelle prossime settimane: per chi sceglierà di rimanere in Ucraina, per chi sarà costretto a rimanere in Ucraina, per le migliaia di persone – soprattutto donne e bambini- che cercheranno rifugio oltre i confini del proprio paese ed anche in Italia.