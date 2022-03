Demanio: "Club no profit, serve deroga per canoni" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo quanto detto nella seduta mattutina a proposito dei canoni minimi per i titolari di concessioni demaniali marittime senza scopo di lucro

Giovanni Battista Pastorino (Linea Condivisa) ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta quali interventi intende assumere nei confronti del Governo e del ministero competente per rendere strutturale la deroga prevista per l’anno 2021 (canone a 500 euro e non canone a 2.500) relativa ai canoni minimi per i titolari di concessioni demaniali marittime senza scopo di lucro. Il consigliere ha rilevato che l’assenza di una deroga causerebbe sarebbe una “stangata” economicamente non sostenibile per il settore.

L’assessore al demanio Marco Scajola ha condiviso la preoccupazione del consigliere circa il rialzo dei canoni demaniali minimi che colpiscono – ha detto – i soggetti più deboli. Scajola ha ricordato l’intervento delle Regioni, che sono contrarie a questo incremento e che hanno chiesto interventi anche a livello parlamentare per la proroga del canone minimo calmierato.