Chiavari: sabato 12 Segalerba ufficializza il candidato - LevanteNews

Da Avanti Chiavari, Maestrale e Partecip@ttiva

Manca poco alla presentazione ufficiale del candidato Sindaco del nostro gruppo civico per le elezioni amministrative 2022 a Chiavari.

Vi aspettiamo sabato 12 marzo 2022, alle ore 18.30, nella nostra sede di corso Garibaldi 44, per continuare insieme il percorso che ci ha portato, in questi cinque anni, a migliorare la nostra Chiavari.



L’evento si svolgerà all’interno e all’esterno del point di Chiavari, Corso Garibaldi

#avantichiavari

#maestrale

#partecipattiva