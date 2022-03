Chiavari: "Consiglio comunale, ecco il mio parere" - LevanteNews

Da Davide Grillo, Candidato Sindaco Movimento 5 Stelle Chiavari

Come di consueto assisto al consiglio comunale da “remoto” non essendo possibile l’accesso per le note norme introdotte contro il Covid-19.

Apprendo che il consigliere Canepa ha partecipato ad una riunione in Regione relativamente alla Diga Perfigli, sembra che in questa riunione sia emerso che Chiavari ha ritirato l’adesione all’accordo di programma e che questo bloccherà il secondo lotto della suddetta opera, inoltre sembra che il consigliere abbia detto che lato Chiavari verrà eretto un “muretto” che non darà fastidio.

Cercherò documentazione a riguardo, se così fosse vorrei fare 2 considerazioni, la prima riguarda il pericolo di effettuare un’opera a metà, il rischio è che se il fiume uscisse dal suo letto prima del ponte della Maddalena, il flusso d’acqua avrebbe difficoltà a rientrare negli argini causando molti problemi al territorio.

La seconda è che mi aspettavo che un consigliere di una lista “ambientalista” condannasse una colata di cemento sulle sponde dell’Entella ma sembra che stando seduto in maggioranza si stia adeguando a certi visioni di città….

Come sempre non posso che condannare il comportamento del Presidente del Consiglio Avv. Antonio Segalerba che ha apostrofato la consigliera Garibaldi Silvia con la frase “stia zitta!”, si commenta da se.

Come già detto più volte ho trovato infelice la nomina della Dott.ssa Canepa a Presidente del Revisore dei Conti, trovo altresì fuori luogo le dimissioni dopo appena 6 mesi dalla nomina per opportunità politica. Controllare i conti del compianto marito a braccetto con la sua maggioranza credo sia alquanto inopportuno.

La pratica contro Levaggi e Garibaldi Sandro sta prendendo sempre di più una brutta piega, o meglio, una NON piega, si continua a procrastinare la decisione. Stranamente tutto questo sta succedendo sotto elezioni, casualità.

AREA RISSAUTO, ricordo che il progetto prevedeva una palazzina di 7 piani per 38 appartamenti, come standard Urbanistici il Comune ha deciso di monetizzazione di 1 milione di Euro, quest’ultimi però non sono mai stati versati. Continua a non essere chiaro lo stato della pratica e ricordiamo che la stessa società è anche proprietaria dell’Area di cantiere delle Diga Perfigli, perché questo collegamento? Perché la realizzazione della Diga sbloccherebbe l’edificabilità sul terreno antistante lo stadio. Nella conferenza dei servizi appena svoltasi la società Liguria Immobiliare cita i buoni rapporti che ci sono tra essa ed il Comune. Che intreccio…..

CASE PER SOGNARE (Palazzo Ferden), La società ha fatto causa al Comune in quanto quest’ultimo ha rigettato la Scia per il cambio di destinazione d’uso del palazzo Ferden. L’arch. Bisso, assessore ai lavori pubblici del comune, è o meglio era un collaboratore della società Case per sognare ed aveva firmato il progetto per il cambio di destinazione d’uso. Ora il comune, probabilmente, dovrà difendersi da queste accuse per una pratica che vede protagonista l’assessore. Cosa farà la Sindaca FF? Cosa farà la maggioranza? Vedremo.

In merito alla situazione dell’Hi-Lex non posso che sostenere la mozione della maggioranza, il lavoro è fondamentale per il nostro comprensorio. Tutte le forza politiche devono collaborare per preservare il diritto al lavoro di ogni singolo cittadino.