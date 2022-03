Camogli: messa in sicurezza e manutenzione del territorio - LevanteNews

Da Comunicazione Comune di Camogli

Via San Nicolò. Sono iniziati i lavori di consolidamento del fronte roccioso in via San Nicolò: per la mitigazione del rischio geomorfologico si procederà con la posa di reti metalliche armate e di una barriera paramassi mentre nel settore vicino al percorso pedonale saranno realizzate palizzate semplici con opere di ingegneria naturalistica. L’intervento, del valore di 210.000 euro, è finanziato con Decreto Ministeriale 23 febbraio 2021 assieme ad altri due progetti di consolidamento e messa in sicurezza presentati dal Comune di Camogli.

Via Di Mezzo: intervento di canalizzazione per la raccolta delle acque non regimentate della zona. Importo dei lavori 30.000 euro.

Altri interventi: sostituzione di griglie per la raccolta delle acque in via San Giacomo, sostituzione ringhiera in via Seià e manutenzione del camminamento che conduce all’ascensore in via Ferrari.