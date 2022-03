Camogli: auto si ribalta sull'Aurelia, una ferita - LevanteNews

Una “Toyota eco” si è ribaltata nel primo pomeriggio sulla via Aurelia, nel Comune di Camogli, in prossimità del confine con Recco. Al volante una signora di mezza età che avrebbe perso il controllo della vettura a seguito di un colpo di sonno. In soccorso è intervenuto il 118 con la Croce Verde di Camogli ed i vigili del fuoco di Rapallo che hanno estratto la donna dall’abitacolo, messo in sicurezza l’auto dopo averla rimessa sulle ruote. La conducente è stata trasportata al pronto soccorso del San Martino in codice giallo. Presenti per regolare il traffico e verbalizzare quanto accaduto, i vigili urbani di Camogli e i carabinieri.