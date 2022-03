Calcio/ Il Genoa Club Sestri Levante fa 50 anni: buon compleanno - LevanteNews

Taglia il traguardo delle 50 candeline il Genoa Club Sestri Levante: una passione per i colori rossoblu che ha portato anche alcuni giocatori della città del Tigullio a indossare la maglia più antica d’Italia. Tra i nomi più celebri Fosco Becattini, Bruno Baveni, Claudio Agnetti e Silvio Chiappara.

La storia del club documentata ha una data d’inizio, il 1972: qui il club iniziò a programmare le trasferte per seguire il Genoa sia in casa che fuori con l’autorizzazione del club alla vendita dei tagliandi. Socio del club rossoblu era stato l’allora sindaco Giacomo Ghio.

Il club continuò con alti e bassi un po’ come la storia nostro Genoa ma nel 2003 grazie all’entusiasmo di alcuni ragazzi riprese il suo percorso fino ai giorni nostri con vari cambi nel Direttivo, incessante è sempre stato il nostro sostegno alla squadra ma siamo anche orgogliosi di aver contribuito con molte iniziative destinate a raccogliere fondi a sostegno di organizzazioni che operano nel settore socio sanitario del territorio. Nel 2004 ci fu la riunione di tutti iclub genoani ospitati qui da noi c/o il cinema Lux ,non succedeva da tanto tempo circa vent’anni in qiuella occasione era presente il papà di Albertosi (giocatore del Milan e della Nazionale Italiana) presidente del Genoa club di Pontremoli.

Volevamo fare una festa grandiosa per i nostri 50anni ma il periodo pandemico non ci permette e ci

responsabilizza a tal punto di rinviarla, appena possibile festeggeremo.