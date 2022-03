Bogliasco: rinnovo contrassegni Zsl 2022-2024 da lunedì 7 marzo - LevanteNews

Dal comune di Bogliasco

La scadenze di tutti i contrassegni ZSL è prorogata al 30 aprile 2022. Da lunedì 7 marzo i nuovi contrassegni verranno distribuiti presso la Sala Berto Ferrari (Croce Verde – atrio della Sala Consigliare, via Vaglio 2) con il seguente orario: DA LUNEDI A VENERDI ORE 9-11.30. E’ prevista la distribuzione anche nelle frazioni nei giorni: SABATO 12 MARZO dalle ore 09.00 alle ore 12.00 Frazione San Bernardo presso la Società Sportiva Operaia; SABATO 26 MARZO dalle ore 09.00 alle ore 12.00 Frazione Sessarego presso l’ex-Asilo.

Presentarsi muniti di fotocopia della carta di circolazione, eventuali documenti richiesti e, se possibile, con la domanda già compilata.

I moduli sono disponibili online sul sito del Comune, nell’atrio del Comune in via Mazzini e saranno disponibili anche nei centri di consegna. Per la consegna della domanda e contestuale ritiro del contrassegno è richiesto il greenpass. Qui il link con tutti i materiali: https://bit.ly/3psyBJN