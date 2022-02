Varese Ligure: "No alla guerra", consiglio comunale straordinario - LevanteNews

Un punto solo: no alla guerra. Questo il tema del consiglio comunale straordinario che si terrà domani mattina, 1° marzo, alle 11 a Varese Ligure. Così l’amministrazione del borgo valligiano ha deciso di esprimere solidarietà al popolo ucraino. La seduta si terrà domani mattina. “Vogliamo coinvolgere anche il parroco, don Augusto – spiega il sindaco Giancarlo Lucchetti – per una preghiera. Il consiglio di domani avrà un solo punto all’ordine del giorno, per mostrare vicinanza al popolo ucraino e ribadire la nostra contrarietà alla guerra”.