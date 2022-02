Sestri: soggiorni estivi per gli anziani, iscrizioni aperte - LevanteNews

Dal Comune di Sestri Levante

Si aprono mercoledì 2 marzo le iscrizioni per i soggiorni anziani a tariffa agevolata e con assistenza proposti dal Comune di Sestri Levante in collaborazione con l’associazione Terza età. Tre proposte, tra soggiorni termali e montani, nella tarda primavera e a fine estate.

La proposta primaverile riguarda un soggiorno termale ad Abano Terme, in provincia di Padova, dal 15 al 29 maggio 2022 e per cui occorre presentare domanda entro il 30 aprile. Previsti per la fine dell’estate invece i soggiorni montani: Pinzolo, dal 27 agosto al 10 settembre, e Andalo, dal 4 al 18 settembre. Per queste proposte è necessario presentare domanda entro il 30 luglio.

La scelta delle destinazioni è stata definita in collaborazione con l’associazione Terza età, ascoltando le esigenze degli associati, anche rispetto alle esperienze degli scorsi anni.

Ai soggiorni possono partecipare tutti i pensionati residenti a Sestri Levante e negli altri Comuni del Distretto socio sanitario 16 (Castiglione Chiavarese, Casarza Ligure, Moneglia, Carro, Maissana, Varese Ligure) oltre che i pensionati residenti in altri Comuni con priorità per chi ha più di 65 anni. Possono partecipare anche persone disabili adulte purché autosufficienti. I richiedenti residenti nei Comuni del DSS16 hanno diritto alla gratuità del viaggio A/R entro il limite dei posti disponibili.

Per le iscrizioni e le informazioni è possibile rivolgersi all’associazione Terza età chiamando lo 0185 44889 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 18. È anche possibile recarsi direttamente alla sede, che si trova in via XX settembre 33 a Sestri Levante nel rispetto della normativa per la prevenzione dei contagi.

Dichiara Lucia Pinasco, assessora alle Politiche sociali del Comune di Sestri Levante: “Quest’anno le proposte dei soggiorni per gli anziani si arricchiscono di una nuova meta, scelta in collaborazione con l’associazione Terza età e che va incontro alle necessità e alle osservazioni che le persone che hanno partecipato al progetto negli scorsi anni hanno espresso: la volontà di continuare a portare avanti il progetto dei soggiorni, migliorandolo costantemente, è un bel segnale, un modo per coltivare insieme all’Associazione nuovi progetti e per riprendere buone pratiche che la pandemia ha forzatamente allentato”.