'Santa': serata di dialogo con Daniele Mencarelli - LevanteNews

Dalla segreteria di “Casa mons. Solimano”

Mercoledì 2 marzo alle ore 21 nell’Auditorium Santa Margherita, in Via della Vittoria 1 c, a S. Margherita Ligure, le comunità parrocchiali cittadine incontrano lo scrittore Daniele Mencarelli, che parlerà del suo ultimo libro “Sempre tornare”, che dà anche il titolo e il tema alla serata di dialogo.

Daniele Mencarelli, quarantottenne scrittore e sceneggiatore romano, ha vinto nel 2020 il Premio Strega Giovani con “Tutto chiede salvezza”, ma è dal 2001 che pubblica libri, con all’esordio una raccolta di poesie intitolato “Bambino Gesù, Ospedale Pediatrico”, nel quale affrontava i temi della malattia infantile che ebbe modo di vedere e toccare da vicino, durante l’esperienza lavorativa avuta proprio nel Bambino Gesù di Roma.

Dal 2018 si è dedicato ai romanzi con “La casa degli sguardi”, e lo scorso anno ha pubblicato “Sempre tornare”, libro dal quale si prenderà spunto per un dialogo aperto e cordiale con Mencarelli, proprio nel giorno che dà inizio alla Quaresima. Per le comunità parrocchiali sammargheritesi sarà, infatti, un’occasione preziosa per essere aiutati a comprendere e a raccogliere l’invito che la Parola di Dio del mercoledì delle ceneri rivolge a tutti: “Ritornate a me con tutto il cuore”; nei romanzi di Mencarelli s’intrecciano, infatti, le vie di un unico grande ritorno esistenziale a se stessi e a Dio, attraverso l’incontro con gli altri, e viceversa.

Naturalmente la serata all’Auditorium Santa Margherita è aperta a tutti, con ingresso gratuito, ma sarà necessario, stando alle normative ancora in vigore, essere in possesso del Green Pass ed indossare una mascherina ffp2.